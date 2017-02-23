На вихідних очікується незвичайне сонячне затемнення
18:45, 23 лютого 2017Наука та IT
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У неділю, 26 лютого, жителі Землі зможуть спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.
Сонячне затемнення відбудеться 26 лютого / 112
Зазначається, що за рахунок того, що Місяць пройде перед Сонцем, буде видно "обідок" світла, передає ТСН.
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Це сонячне затемнення стане першим у 2017-му році. "26 лютого 2017 року о 16:53 за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що найкраще його зможуть розгледіти жителі південного заходу Африки і деяких регіонів південної Америки.
Нагадаємо, 11 лютого 2017 року українці спостерігали напівтіньове місячне затемнення. Місяць повністю занурився у земну півтінь на 1,02 свого діаметра.
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