На вихідних очікується незвичайне сонячне затемнення

Зазначається, що за рахунок того, що Місяць пройде перед Сонцем, буде видно "обідок" світла, передає ТСН.

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Це сонячне затемнення стане першим у 2017-му році. "26 лютого 2017 року о 16:53 за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що найкраще його зможуть розгледіти жителі південного заходу Африки і деяких регіонів південної Америки.

Нагадаємо, 11 лютого 2017 року українці спостерігали напівтіньове місячне затемнення. Місяць повністю занурився у земну півтінь на 1,02 свого діаметра.