NASA організувало "прогулянку" схожою на Землю планетою (відео)

Йдеться про панораму поверхні недавно виявленої планети 1d, відповідний відеозапис NASA розмістило на своєму YouTube-каналі.

"Зображення розробили, виходячи з останніх наукових даних про цю систему (TRAPPIST-1d - УНІАН.), на ньому можна побачити відкриті сусідні планети можна як яскраві точки світла у темному небі", - йдеться в описі до відео.

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Раніше астрономи знайшли схожі на Землю планети, які обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 у сузір'ї Водолія. Причому на всіх семи планетах може бути рідка вода, але на трьох з них знайти її імовірніше, ніж на інших.

У NASA заявляли, що система, в якій вчені виявили сім екзопланет, схожих на Землю, не дуже молода, їй мінімум 500 млн років й вона повільно еволюціонує.