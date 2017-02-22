Учені розповіли про систему, в якій виявили схожі на Землю планети

Про це стало відомо спеціальній прес-конференції NASA, передає ТСН.

За словами науковців, їй мінімум 500 млн років і вона повільно еволюціонує. Вчені зауважили, що поки що відправляти корабель до цих екзопланет не планують, якщо таке і вдасться, то космічний човен вирушить до Проксима Центавра, яка розміщена в Альфа Центаврі. Це найближча до Землі планета, яка обертається навколо зірки.

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Загалом вчені заявили про підтвердження існування 3,4 тисячі планет поза межами Сонячної системи. Їхня загальна кількість оцінюється в 100-400 млрд.

Раніше вчені виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет розміром із Землю, на трьох з яких умови підходять для існування життя, оскільки вони, імовірно, мають воду і густу атмосферу.