"З кожної із планет можна побачити сусідні, як Місяць із Землі": подробиці сенсаційного відкриття астрономів (відео)

Червоний карлик TRAPPIST-1 в сузір'ї Водолія розташований за 39 світлових років. У 2016 році астрономи за допомогою наземного телескопа виявили три планети, які обертаються навколо цієї зірки, передає Медуза.

Після цього астрономи досліджували TRAPPIST-1 за допомогою космічного телескопа "Спітцер" і виявили ще чотири планети. На всіх з них може бути вода. "Це справжній сюрприз", — заявив бельгійський астроном Мікель Жійон. Раніше вчені вже знаходили системи із сімома планетами, але ніколи вони не були так схожі на Землю.

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Зазначається, що про знайдені планети відомо небагато. Як заявив Жійон, "їхня атмосфера може бути схожа на атмосферу Землі або Венери, а може бути й зовсім іншою". Вчені знають тільки приблизні розміри планет — планети схожі на Землю.

Крім того, відомо, як часто вони роблять один оберт навколо своєї зірки: від півтора до 20 днів. Всі планети розташовані набагато ближче до зірки, ніж у Сонячній системі: якщо TRAPPIST-1 помістити на місце Сонця, то всі її планети опиняться всередині орбіти Меркурія. Планети розташовані так близько, що з кожної з них можна побачити сусідні, як Місяць із Землі.

Раніше у NASA заявили, що система, в якій вчені виявили сім екзопланет, схожих на Землю, не дуже молода, їй мінімум 500 млн років й вона повільно еволюціонує.