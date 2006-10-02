Починається присудження Нобелівських премій

Присудженням премії за досягнення у області медицини у понеділок стартує Нобелівський тиждень.

Ім`я лауреата 2006 року премії у галузі фізіології й медицині буде оприлюднене Нобелівським комітетом 2 жовтня, з фізики - 3 жовтня, з хімії - 4 жовтня, з економіки - 9 жовтня, премії миру - 13 жовтня, повідомляє AFP.

Дату присудження премії у галузі літератури Шведська королівська академія наперед не називає. За попередніми даними, володар премії 2006 року стане відомий 5 або 12 жовтня.

У 2006 році Нобелівську премію, що вважається найпрестижнішою нагородою в науковому світі, вручатимуть устоп`яте. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня в Стокгольмі і Осло.

Розмір грошової премії, яку Фонд вручить переможцям 2006 року, вже шостий рік становить 10 мільйонів шведських крон. Проте її доларовий еквівалент змінюється з року в рік залежно від коливання курсів валют. Зокрема, 2006 року переможці одержать 1,37 мільйона доларів, що на 70 тисяч доларів більше, ніж 2005-го.

Лента.ру