"Таємниче світіння і потужні вибухи": небесне тіло посіяло паніку в Пакистані

Увечері 15 березня над горами Пакистану пронісся метеор.

Як повідомили місцеві жителі, вони побачили таємниче світіння і почули кілька потужних вибухів. Про подію розповідається "Газета.Ru" з посиланням на Daily Pakistan.

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Метеорит пройшов над містом Гілгіт, розташованому на півночі Пакистану в гірській місцевості на висоті 1500 м. Багато жителів зазначали, що на їх даху немов щось падало. Люди повибігали з будинків на вулицю. Метеор перетнув небо і зник за горами, потім пролунав ще один звук, схожий на вибух.

Глава адміністрації міста повідомив, що метеор якщо і впав, то далеко від міста. Принаймні жодних уламків поки не виявлено. Звуки ж були звуковими ударами – ударною хвилею, яка з'являлася, коли метеор перевищував швидкість звуку.

Поки жителі не розібралися в причинах спалахів і «вибухів», соціальні мережі вже наповнилися повідомленнями про НЛО і можливе падвіння літака.