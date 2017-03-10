NASA опублікувало фото супутника Сатурна, який схожий на пельмень

NASA опублікувало світлини одного із супутників Сатурна – Пана, який схожий на пельмень. Світлини опубліковані на офіційному сайті агентства.

Повідомляється, що фотографії зробив зонд Cassini з рекордно близької відстані — 24 572 кілометрів.

Знімки дозволили вченим вперше розглянути будову Пана, в тому числі незвичайний гребінь, що оперізує супутник.

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Вчені вважають, що він акумулює речовина з кілець Сатурна, таким чином очищаючи їх.

Як повідомляв УНІАН раніше, NASA оприлюднило відео посадки станції Huygens на "місяць" Сатурна – Титан.

При створенні відео посадки були використані реальні знімки, сотні яких Huygens зробив за дві з половиною години, поки сідав на Титан. Місія Huygens - перша м'яка посадка у Зовнішній Сонячній системі, відбулася 14 січня 2005 року, але відеозапис з моделюванням цих подій з'явився тільки 11 січня 2017.