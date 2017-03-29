Конгрес США скасував закон про захист персональних даних інтернет-користувачів

Інтернет-провайдери у США незабаром вже не будуть повинні питати дозволу користувачів, щоб ділитися їхніми персональними даними з маркетинговими фірмами та іншими учасниками ринку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Палата представників конгресу США проголосувала за скасування введеного при адміністрації Барака Обами закону, що зобов'язує інтернет-провайдерів отримувати дозвіл на використання особистих даних користувачів, включаючи такі, як місце розташування клієнта і його історія відвідувань інтернет-сайтів.

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Прихильники такого рішення стверджують, що це підвищить конкуренцію на ринку, критики побоюються, що скасування закону сильно вдарить по правам споживачів.

Очікується, що президент Трамп найближчим часом схвалить це рішення Конгресу.

Скасування закону активно домагалися такі великі гравці ринку комунікацій як Verizon, AT&T і Comcast, які стверджували, що компанії, які надають інтернет-послуги, регулювалися більш жорстко, ніж, наприклад, Google або Facebook.

Закон, прийнятий при Бараку Обамі в жовтні минулого року, незадовго до обрання Дональда Трампа, повинен був набути чинності до кінця цього року.

Він передбачав обов'язок інтернет-провайдерів запитувати у споживачів дозвіл на використання особистих даних, таких як точні координати, інформація про фінанси, здоров'я, дітей, номери соціальних страховок, адреси відвідуваних сайтів, використання додатків і зміст послань.

Більш того, інтернет-компанії були б зобов'язані надати користувачам право відмовитися надавати і більш відкриту інформацію, наприклад, адреси електронної пошти.

Рішення Конгресу обурило захисників прав користувачів інтернету.

"Сьогодні конгрес в черговий раз довів, що його більше турбують інтереси корпорацій, що фінансують його, ніж безпека їхніх виборців", - заявила одна з керівників правозахисної групи Fight for the Future ("Боротьба за майбутнє") Еван Грір.

Активісти вже запустили кампанію, щоб розповісти людям, хто саме з конгресменів виступив за скасування закону, щоб вони "пошкодували про це, коли прийде день виборів".