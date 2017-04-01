Twitter змінить зображення "яйця" на аватарі за замовчуванням

Соціальна мережа Twitter змінить зображення профілю за замовчуванням. Про це компанія повідомила на своїй сторінці, передає republic.

Тепер замість різнобарвних яєць на аватарі для нових облікових записів буде автоматично встановлюватися зображення людини.

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«Прийшов час для чогось нового – для того, що спонукає людей завантажувати власні фотографії», – повідомляють в компанії.

Відзначається, що користувачі вважали яйця «веселими і милими», тому не використовували замість них власні фотографії. Компанія вважає, що нові «універсальні» і «серйозні» зображення будуть мотивувати людей «розкривати свою особу».

Зображення білого яйця на жовтому фоні вперше з'явилося в Twitter у 2010 році. У 2014-му після ребрендингу фон став фіолетовим.

Раніше УНІАН повідомляв, що соціальна мережа Twitter розглядає можливість створення платної преміум-версії, орієнтованої на фахівців у тій чи іншій сфері, що використовують мережу мікроблогів у професійній діяльності.