Учені назвали 5 органів, які вже не потрібні людям

Британські вчені опублікували список з 5 органів, які сучасній людині вже не потрібні. Серед них - куприк, апендикс, зуби мудрості, вушні м’язи й третя повіка.

Вчені заявили, що всі ці органи були потрібні давнім людям для виживання, однак в сучасних умовах вони не використовуються, передає 24 канал.

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Куприк, тобто нижняя частина хребта, – це залишки хвоста. Апендикс колись брав участь у травленні, однак зараз він навпаки шкодить та створює купу проблем.

Зуби мудрості предки використовували для пережовування волокнистої їжі. Однак раціон людини сильно змінився й ці зуби стали не потрібними.

Залишки м'язів у вусі раніше допомагали людям чіткіше вловлювати звук. Третя повіка, яка розташована у внутрішньому кутку ока – це видозмінена оболонка, яка захищає очі птахів під час перельоту. Людині ж вона абсолютно не потрібна.