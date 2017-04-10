Учені назвали 5 органів, які вже не потрібні людям
Зуби мудрості, на думку вчених, вже не потрібні людям.
Британські вчені опублікували список з 5 органів, які сучасній людині вже не потрібні. Серед них - куприк, апендикс, зуби мудрості, вушні м’язи й третя повіка.
Вчені заявили, що всі ці органи були потрібні давнім людям для виживання, однак в сучасних умовах вони не використовуються, передає 24 канал.
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Куприк, тобто нижняя частина хребта, – це залишки хвоста. Апендикс колись брав участь у травленні, однак зараз він навпаки шкодить та створює купу проблем.
Зуби мудрості предки використовували для пережовування волокнистої їжі. Однак раціон людини сильно змінився й ці зуби стали не потрібними.
Залишки м'язів у вусі раніше допомагали людям чіткіше вловлювати звук. Третя повіка, яка розташована у внутрішньому кутку ока – це видозмінена оболонка, яка захищає очі птахів під час перельоту. Людині ж вона абсолютно не потрібна.