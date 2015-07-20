Перші стоматологи жили ще за часів кам'яної доби - вчені

Палеонтологи знайшли в одній з печер в Італії зуб, який можливо став першою "жертвою" стоматолога – прадавньої людини, один з молярів якого був очищений від карієсу за допомогою кам'яних інструментів близько 14 тисяч років тому.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Scientific Reports.

Зуби прадавніх людей представляють особливий інтерес для вчених, які займаються вивченням розвитку нашого виду. Зуби часто містять ДНК, яка дозволяє відкрити нові види прадавніх людей або "воскресити" геном вже відомих нам представників роду Homo, дізнатися їхню дієту завдяки слідам їжі в зубному камені, а також зрозуміти, де вони жили по часткам ізотопів та елементів в їхній емалі.

Іноді, як з'ясували Стефано Бенацці (Stefano Benazzi) з Інституту еволюційної антропології в Лейпцігу (Німеччина) та його колеги, сліди історії на зубах не вимагають навіть методів точних наук, оскільки частину з них видно неозброєним оком.

Як розповідають вчені, їм вдалося знайти в зубі, знайденому в печері Віллабруна на півночі Італії ще 1988 року, найдавніші сліди стоматологічного втручання та спроби видалення карієсу.

Вивчаючи музейні колекції, в яких зберігалися рештки кроманьйонців з цієї печери, автори статті натрапили на досить сильно пошкоджений зуб з дуже цікавим малюнком подряпин, який змусив їх розглянути поверхню емалі крізь потужний електронний мікроскоп.

Як з'ясувалося, всі подряпини були подібні між собою за формою і зроблені гострим V-подібним предметом навколо дірки, яка нагадує типову каріозну порожнину в жувальних зубах. Розташування цих подряпин і кут, під яким їх було зроблено, свідчать про те, що вони були зроблені не твердою їжею, а якимось знаряддям праці, за допомогою якого людина намагалася видалити пошкоджені тканини зуба.

На користь цього говорить те, що всередині цієї порожнини залишилося кілька вогнищ карієсу та уражених тканин, які або не були видалені, або розвинулися пізніше. Додатково до цього, судячи з вміста зубної тканини, порожнина була запломбована якимсь органічним матеріалом після обробки, швидше за все воском. Таким чином, авторам статті вдалося знайти наразі найдавніший приклад роботи "стоматолога" часів неоліту.

Бенацці та його колеги не стали зупинятися на досягнутому та перевірили свою теорію експериментальним шляхом, спробувавши обробити зуб за допомогою загострених гілочок, заточених кісток та мікроскопічних кам'яних знарядь праці, аналоги яких було знайдено у Віллабруне.

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Як продемонстрував дослід, карієс дійсно можна видаляти за допомогою кам'яних "інструментів", хоча, як вважають автори статті, це була дуже болюча процедура. Очевидно, це мистецтво було поширене протягом неоліту, оскільки пізніші приклади "стоматології кам'яного століття", зустрічаються не лише в Європі, але й в Азії та на Близькому Сході.