Google випустив додаток для швидкого перетворення каракулів у малюнки

Компанія Google випустила додаток AutoDraw для швидкого створення зображень. Відео з анонсом нової програми викладено на YouTube-каналі розробників.

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Додаток дозволяє створити чорновий ескіз, який буде розпізнано як певний об'єкт, наприклад, торт або велосипед. Далі користувачеві пропонується вибрати один з варіантів зображення цього предмета, створених заздалегідь професійними художниками і дизайнерами.

У розробці брали участь ілюстратори Джулія Мелограна і Торі Хінн, а також студії HAWRAF і Selman Creative Design Studio.

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