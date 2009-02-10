Міліція призупинила роботу майже 50 музичних веб-сайтів, власники яких порушували авторські права.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, аналіз стану криміногенної ситуації у сфері інтелектуальної власності свідчить про те, що набуває поширення протиправна діяльність інтернет-сайтів, які безкоштовно або на платній основі пропонують користувачам завантажити музичні та аудіовізуальні твори. Така діяльність відбувається з порушенням вимогам закону України "Про авторське право та суміжні права".

З метою припинення фактів незаконного розповсюдження музичних творів у мережі Інтернет Департаментом Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з його регіональними підрозділами організовано проведення постійного моніторингу інтернет-мережі та локальних мереж з метою встановлення інтернет-сайтів, що пропонують завантаження музичних та аудіовізуальних творів.

Загалом підрозділами МВС проведено перевірки діяльності 71 інтернет-сайту, технічні ділянки яких знаходяться на території України. Під час відпрацювання були встановлені провайдери, які надають послуги хостингу вказаним сайтам, а також особи, що зареєстрували доменні імена даних сайтів та здійснюють їх наповнення «піратських» музичним контентом. У результаті вжитих заходів провайдерами призупинено діяльність 49 інтернет-сайтів.

Наразі підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю проводяться заходи щодо документування протиправної діяльності 29 інтернет-сайтів.

Крім того, для налагодження ефективної взаємодії щодо забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності Міністерством внутрішніх справ спільно з Асоціацією музичної індустрії України напрацьовано і підписано Меморандум про взаєморозуміння. Створено спільну робочу групу, яка розробляє План скоординованих заходів щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері, а також практичних заходів з реагування на правопорушення у сфері авторського права та суміжних прав.

У результаті вжитих протягом жовтня 2008 - січня 2009 років заходів підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю проведено перевірку 458 суб`єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність з використанням творів, виконань та фонограм без виплати належної винагороди (роялті) за комерційне використання. З них - 197 кафе, барів, ресторанів, 119 нічних клубів, салонів гральних автоматів, 32 концертних майданчика та дискотек.

Стосовно правопорушників складено 286 адміністративних протоколів за ст. 51-2 (Порушення прав на об`єкт права інтелектуальної власності) Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушено ряд кримінальних справ. Вилучено 57 музичних автоматів та іншого обладнання для публічного використання творів та фонограм на загальну суму 1,2 млн. грн.

Водночас у повідомленні департаменту зазначається, що криміногенна ситуація у цій сфері залишається складною через недостатнє нормативно-правове врегулювання як діяльності організацій колективного управління, так і контролю за цією діяльністю з боку держави, внаслідок чого існує багато скарг з боку авторів і виконавців щодо незаконного збору винагороди з суб`єктів господарювання (користувачів) за комерційне використання музичних творів та її розподілу між самими організаціями, а також власниками авторських і суміжних прав, інтереси яких вони представляють.

З метою вирішення цієї проблеми створеною при Кабінеті міністрів України спільною робочою групою за участю МВС розроблено зміни до нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність організацій колективного управління.