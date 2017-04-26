Величезні вогняні вибухи: на Сонці зафіксували аномальні спалахи

Вчені NASA зафіксували на Сонці аномальні спалахи, що нагадують величезні вогняні вибухи. Співробітники американського космічного агентства попереджають: сонячна буря може позначитися на метеозалежних людях.

Таких тривалих спалахів на Сонці дослідники NASA не фіксували вже дуже давно, передають "Экономические известия".

Читайте такожСьогодні Землю накриє найпотужніша за рік магнітна буря

Буря тривала протягом 20 годин, спалахи досягали максимальних значень, утворюючи серію каскадних вогненних вибухів. Коронарні петлі формуються в тих місцях, де магнітне поле Сонця найсильніше.

Спалахи настільки масштабні, що можуть змінити магнітне поле єдиної в сонячній системі зірки. Зараз вчені досліджують причини і наслідки цієї бурі. Також вивчають можливий вплив цих сонячних спалахів на Землю.

Така потужна буря, за словами вчених, обов’язково вплине на магнітне поле нашої планети. Тому метеозалежним людям слід бути більш обережними в найближчі дні.

Раніше на сайті космічного агентства NASA була опублікована фотографія спалаху на Сонці.