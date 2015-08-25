NASA опублікувало знімок потужного спалаху на Сонці
09:28, 25 серпня 2015Наука та IT
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На сайті космічного агентства NASA опублікована фотографія спалаху на Сонці, що стався в понеділок, 24 серпня.
Спалах була середнього рівня / NASA
Фотографію зробив космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory.
Повідомляється також, що спалах був середнього рівня, однак сприйнятливі до такого природного явища люди могли відчути його.
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Раніше NASA також опублікувало унікальний знімок танення льодів біля берегів Гренландії.
NASA
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