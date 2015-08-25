NASA опублікувало знімок потужного спалаху на Сонці

09:28, 25 серпня 2015
Наука та IT
1979 0

На сайті космічного агентства NASA опублікована фотографія спалаху на Сонці, що стався в понеділок, 24 серпня.

NASA

Фотографію зробив космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory.

Повідомляється також, що спалах був середнього рівня, однак сприйнятливі до такого природного явища люди могли відчути його.

Читайте такожЧерез сонячні спалахи на Землі триває магнітна буря

Раніше NASA також опублікувало унікальний знімок танення льодів біля берегів Гренландії.

NASA

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter