NASA опублікувало знімок потужного спалаху на Сонці

На сайті космічного агентства NASA опублікована фотографія спалаху на Сонці, що стався в понеділок, 24 серпня.

Фотографію зробив космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory. Повідомляється також, що спалах був середнього рівня, однак сприйнятливі до такого природного явища люди могли відчути його. Читайте такожЧерез сонячні спалахи на Землі триває магнітна буря Раніше NASA також опублікувало унікальний знімок танення льодів біля берегів Гренландії.

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