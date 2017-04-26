NASA показало проліт Cassini між кільцями Сатурна (відео)

Зонд Cassini починає свою фінальну місію – серію з 22 прольотів між кільцями Сатурна та його атмосферою. Агентство NASA вже показало відео, яким демонструється цей маневр.

Остання фаза життя апарата буде називатися Grand Finale.

Cassini увійде в атмосферу Сатурна 15 вересня 2017 року після 13 років роботи, а підготовка апарату до маневру розпочалась сьогодні, 26 квітня.

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Космічна станція Cassini-Huygens вартістю понад $3 млрд була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названо на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні). Cassini-Huygens - одна з найбільш грандіозних космічних станцій, запущених у космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань та високоякісних знімків у різних атмосферних умовах і спектрах.