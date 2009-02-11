Вінський пустить експериментальний поїзд

Незабаром в Україні з`явиться експериментальний поїзд з новим і сучасним інтер`єром.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, відповідна домовленість була досягнута з одним із постачальників вчора, 10 лютого, під час виставки постільної білизни і інвентарю для вагонів.

У повідомленні наголошується, що для «Укрзалізниці» цей експеримент буде безплатним, оскільки міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ під час виставки домовився з виробником про оформлення цілого поїзду за рахунок самого ж виробника. «Це найкращий варіант, коли все це буде виконано, і люди зможуть дати свою оцінку. Громадська думка буде для нас сигналом: задоволені пасажири чи ні», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Нагадаємо, під час виставки 10 лютого міністрові транспорту і зв`язку Й.ВІНСЬКОМУ, генеральному директорові «Укрзалізниці» Михайлу КОСТЮКУ і начальникові Південно-Західної залізниці Олексію КРИВОПИШИНУ було продемонстровано кращі зразки постільної білизни, подушок, матраців від 40 провідних виробників-постачальників України.