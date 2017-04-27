Зонд Cassini пірнув у кільця Сатурна і прислав перші фотографії

Вчені NASA отримали сигнал від космічного зонда "Кассіні", який наблизився на рекордно близьку відстань до Сатурна і пірнув під його кільця. У четвер апарат надіслав на Землю перші фотографії. Про це пише Російська служба ВВС.Читайте такожВиявлено "крижану" планету завбільшки із Землю

Це перше із запланованих 22 зближень з атмосферою Сатурна. У ході кожного з них зв'язку із зондом "Кассіні" немає - він використовує свою велику антену як щит від частинок льоду і пилу.

З кожним із таких прольотів, які, як очікується, відбудуться протягом наступних п'яти місяців, "Кассіні" буде просуватися все ближче до поверхні планети, дійшовши в результаті до внутрішнього, найближчого до Сатурна кільця.

У найкращій якості фотографії кілець Сатурна повинні демонструвати елементи розміром до 150 метрів в діаметрі.

"Жоден космічний апарат ніколи не був такий близький до Сатурна. Ми могли покладатися тільки на пророкування, засновані на наших знаннях про кільця Сатурна, наших уявленнях про те, якою буде відстань між ними і Сатурном. Я радий повідомити, що "Кассіні" повернувся у відмінній формі", - розповів керівник місії "Кассіні" доктор Ерл Мейз.

NASA називає прольоти між атмосферою Сатурна і його кільцями грандіозним фіналом. Оскільки до вересня, коли має відбутися останнє зближення, на борту "Кассіні" практично не залишиться пального, його місія не може бути продовжена.

"Ця місія принесе багато нових даних. Ми очікуємо отримати інформацію про склад, структуру і динаміку атмосфери Сатурна, а також вражаючу інформацію про кільця", - говорить Атена Кустені з Паризької обсерваторії в Медоні, у Франції.

Одне з головних завдань місії - визначити масу, і, відповідно, вік кілець Сатурна. Чим більша маса, тим вищий шанс, що вони існують з глибокої давнини, можливо, навіть є ровесниками самого Сатурна.

Станція Cassini-Huygens вартістю понад $3 млрд була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названо на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні).

Cassini-Huygens - одна з найбільш грандіозних космічних станцій, запущених у космос. Вона має величезну кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрах.