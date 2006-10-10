Спеціально для китайців BMW зробили довшим (2 фото)

Компанія BMW представила на китайському ринку седани "п`ятої" серії, довжина яких була збільшена на 13,7 сантиметра. Як повідомляє Leftlanenews.com, нова модель доступна китайським покупцям у версіях 523 Li, 525 Li і 535 Li.

Довжину автомобіля збільшили за рахунок бази, що дозволило значно розширити простір на задніх сидіннях. На відміну від стандартних версій, довгі BMW 5-Series оснащуються спеціальною багатофункціональною консоллю з DVD-плеєром між передніми сидіннями і вбудованими в передні підголовники восьмидюймовими рідкокристалічними дисплеями. Все це дозволяє підвищити комфорт задніх пасажирів, перетворивши "п`яту" серію з автомобіля бізнес-класу в представницький седан.

З технічного погляду BMW 5-Series Li практично не змінилася. Це задньопривідний автомобіль, який комплектується бензиновими моторами, потужністю від 177 до 258 кінських сил.

Автолента.ру