Tesla відкрила попередні замовлення нових сонячних батарей у вигляді черепиці для даху

Компанія Tesla відкрила прийом попередніх замовлень на сонячні панелі в вигляді черепиці для даху, пише itc.ua.

Зазначається, що цього року жителі США зможуть замінити традиційні сонячні батареї новинкою від Tesla.

У наступному році Ілон Маск планує експорт своєї продукції за кордон. Інноваційний продукт від Tesla є частиною стратегії Маска з просування нового способу життя, що не залежить від викопних джерел енергії.

Як повідомляв УНІАН раніше, мільйонер, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск пообіцяв вирішити енергетичну проблему штату Південна Австралія за 100 днів.

Маск пропонує встановити для обслуговування споживачів штату сонячні батареї загальною потужністю 100 МВт·год.

Свою пропозицію Маск зробив в "Твіттері" в бесіді з одним із засновників IT-компанії Atlassian Майком Кеннон-Бруксом. За словами Маска, компанія Tesla або вирішить проблему постачання штату електрикою за 100 днів, або подарує ці батареї йому.