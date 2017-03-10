Маск обіцяє подарувати сонячні батареї штату Австралії, якщо не забезпечить його жителів енергією за 100 днів
Мільйонер, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск пообіцяв вирішити енергетичну проблему штату Південна Австралія за 100 днів.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Маск пропонує встановити для обслуговування споживачів штату сонячні батареї загальною потужністю 100 МВт·год.
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Свою пропозицію Маск зробив в "Твіттері" в бесіді з одним із засновників IT-компанії Atlassian Майком Кеннон-Бруксом.
За словами Маска, компанія Tesla або вирішить проблему постачання штату електрикою за 100 днів, або подарує ці батареї йому.
Південна Австралія відчуває складнощі з енергопостачанням, і в останні місяці тут часто відключали електрику, що призвело до протестів місцевих жителів.
Влада Австралії пообіцяли розглянути пропозицію Маска нарівні з проектами інших енергетичних компаній.
Брукс пообіцяв Маску в "Твіттері" фінансову і політичну підтримку.