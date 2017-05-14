У Європолі попереджають про можливість повторення потужної кібератаки у понеділок

Директор Європолу Роб Уейнрайт підтвердив, що кібератака, жертвами якої в п'ятницю стали понад 200 тис. осіб у 150 країнах світу, була безпрецедентною за своїми масштабами, і попередив, що в понеділок вона може повторитися і торкнутися ще більшої кількості людей.

Як передає ВВС, за словами Уейнрайта, програма-здирник працює в парі з вірусом, дозволяючи їм «через один заражений комп'ютер розповсюджуватися мережами».

«Ось чому кількість постраждалих постійно зростає», - наголосив керівник Європолу.

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Цей вірус, який шифрує комп'ютерні файли, роблячи їх недоступними для користувача, розповсюдився на 100 країн, включаючи Росію, Францію, Іспанію та Англію. В Англії під ударом опинилися 48 відділень Національної служби охорони здоров'я і ще 13 - у Шотландії.

Деякі лікарні змушені були скасувати заплановані операції та процедури і перенаправити свої «карети швидкої допомоги» до інших лікарень, які не постраждали від хакерського злому.

У суботу міністр внутрішніх справ Британії Амбер Радд заявила, що проблему за великим рахунком вдалося розв’язати, але комп'ютерний захист потрібно покращувати.

Після взяття під контроль комп'ютера користувача ця шкідлива програма-вірус розміщує повідомлення з вимогою виплати 300 доларів у віртуальній валюті біткойн в обмін на розблокування файлів та повернення їх власнику.

Хоча раніше тимчасовий захід затримав розповсюдження вірусу, хакери вже встигли оновити свою програму-здирника.

Тому голова європейського правоохоронного відомства настійно рекомендує всім компаніям завантажити патчі до того, як у понеділок їхні працівники вийдуть на роботу.

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Він запевнив, що його відомство тісно співпрацює з ФБР у пошуку організаторів цієї кібератаки, і що, швидше за все, до цього злочину залучено не одну людину.

Як повідомляв УНІАН, вірус WannaCrypt почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. Того ж дня були зафіксовані десятки тисяч випадків зараження комп'ютерів у 99 країнах. Глобальну кібератаку розслідуватиме Європол.

Як повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, більшість інформаційних систем українських державних установ, завдяки оперативно вжитим заходам, не були інфіковані шкідливою програмою WannaCrypt.