Глобальна кібератака: в Microsoft заявили про крадіжку даних про вразливості з АНБ

Найбільша за останній час кібератака вірусу-здирника WannaCry пов'язана з крадіжкою даних про вразливості, які збирало американське Агентство національної безпеки (АНБ). Про це написав у своєму блозі президент Microsoft Бред Сміт.

"Раніше ми вже бачили, як дані про вразливості, які збирало ЦРУ, з'явилися на WikiLeaks і зараз вкрадені у АНБ дані про вразливість вдарили по користувачам по всьому світу", - написав Сміт.

За його словами, влада повинна не "накопичувати" дані про уразливості, а повідомляти про них дилерам.

Читайте такожУ Європолі попереджають про можливість повторення потужної кібератаки у понеділок

"Нам необхідно, щоб уряди розглянули питання про шкоду цивільному населенню, що виходить від накопичення цих вразливостей", - написав він. На думку Сміта, з цієї кібератаки потрібно винести уроки, щоб уникнути подібного в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, вірус WannaCrypt почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. У той же день були зафіксовані десятки тисяч випадків зараження комп'ютерів в 99 країнах. Глобальну кібератаку буде розслідувати Європол.

Як повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, більшість інформаційних систем українських державних установ, завдяки оперативно вжитим заходам, не були інфіковані шкідливою програмою WannaCrypt.