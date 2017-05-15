У Київраді хочуть відмовитися від російського програмного забезпечення

В Київській міській раді пропонують відмовитися від російського програмного забезпечення. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідний проект рішення ухвалено сьогодні на засіданні постійної комісії міськради з питань транспорту, зв’язку та реклами. Він передбачає вжиття заходів з кібербезпеки.

Зокрема, документ пропонує заборонити використання програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання, що розроблено і виготовлено російськими компаніями. Ця заборона поширюватиметься на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства, установи й організації. Також забороняється використання ПЗ країни-агресора для закупівель.

Натомість, відповідно до проекту рішення, протягом цього року виконавчий орган Київради (КМДА) має розробити і впровадити вітчизняні програмні продукти, якими будуть користуватися органи місцевої влади та комунальні підприємства. При цьому, як запевнили в Київраді, витрати з міського бюджету не потрібні.

"Це не потребує додаткових фінансувань. Витрати програмного забезпечення складаються з двох частин - це фактично, коли воно продається, тобто продаж ліцензії, а потім щорічне обслуговування, тобто російські програми щорічно забирають гроші з нашого бюджету. Ми уже маємо досвід - коли були заборонені російські антивірусні програми, ми тоді використали зарубіжні аналоги", - зазначили розробники програмного забезпечення..

За їхніми словами, вони планують застосувати конкурентний перехід, створити власне ПЗ.

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"І витрати на впровадження програми будуть навіть меншими, ніж її річне обслуговування. Відповідно Київ нічого не втрачає", - додали розробники.

Крім того, за даними прес-служби, місто має намір забезпечити технічний та криптографічний захист інформації у сфері житлово-комунального господарства. Також до кінця року заплановано створити загальноміську систему нарахувань за ЖКП.

"У нас ідея - створити єдину квитанцію…Головний інформаційно-обчислювальний центр готовий організувати єдиний платіжний документ, щоб принаймні хоч в електронному вигляді можна було заплатити один раз зі свого кабінету", - сказав керівник Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Постійна комісія Київради доручила Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій провести інвентаризацію програмного забезпечення, яке застосовується в Київраді та КМДА. А також розробити та подати на погодження комісії план заходів щодо впровадження вітчизняного програмного забезпечення для потреб місцевих органів влади, додали в прес-службі.