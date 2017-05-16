Соцмережа Одноклассники виступила із заявою з приводу блокування

В адміністрації Одноклассников прокоментували заборону владою України російських соціальних мереж.

"Одноклассники – це в першу чергу розважальна соціальна мережа. Вже багато років за допомогою соціальної мережі друзі, близькі та родичі не тільки знаходять один одного, але і мають можливість обмінюватися фотографіями, дивитися відео, слухати музику і дізнаватися важливу інформацію з будь-якого куточка планети. Сервіси ОК завжди служили об'єднанню людей поза політикою і географічними кордонами. Ми сподіваємося, що інтереси наших користувачів залишаться на першому місці. Разом ми знайдемо спосіб залишатися на зв'язку, і 9,5 млн українських користувачів ОК, наші партнери і клієнти зможуть користуватися сервісами соціальної мережі так, як вони звикли", - заявила Анастасія Жбанова, директор по комунікаціям Одноклассников.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи птривають проти 1 тис. 228 фізичних і 468 юридичних осіб.

Крім того, рішенням РНБО, в Україні запроваджуються санкції проти низки російських телеканалів.

Також, згідно з указом, в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформресурсів у Інтернеті та заборони використання 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Національного банку.