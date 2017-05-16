Вчені NASA зафіксували над поверхнею Землі невідомі спалахи (відео)

NASA зафіксувало дивні спалахи над поверхнею Землі. За словами вчених спалахи настільки великі, що їх навіть видно із космосу. Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Спочатку вважалося, що спалахи викликані сонячним світлом, яке відбивається від поверхні океану. Але пізніше такі ж спалахи почали помічати і над сушею.

"Коли я вперше побачив це, я подумав, що, це може бути вода або озеро, від якого відбивається сонце Але блиск досить великий, тому це було не так ..", - розповів вчений Олександр Маршак з Центру космічних польотів NASA.

Як повідомляв УНІАН раніше, астрономи виявили у сузір'ї Секстант вкрай незвичайну екзопланету, що складається з матерії, здатної позмагатися у легкості з пінопластом. "Ця планета у буквальному сенсі "роздулася" — вона важить приблизно у п'ять разів менше від Юпітера, але при цьому вона на 40% більша за нього. Її щільність приблизно дорівнює за цим показником пінопласту, завдяки чому її атмосфера є рекордно великою. Це робить її ідеальним полігоном для перевірки наших методик вивчення екзопланет", — заявив Джошуа Пеппер з університету округу Лехай у Бетлехемі (США).