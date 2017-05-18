В українських Google Play та App Store недоступний популярний додаток для обходу блокувань

Популярний VPN-додаток, що допомагає обійти блокування інтернет-ресурсів з боку провайдерів, Opera VPN, з 18 травня не можуть скачати українські користувачі.

У Google Play та App Store на сторінці додатку повідомляється, що він "недоступний у вашій країні". У компанії повідомляють про "технічні збої", передає AIN.UA.

При пошуку в магазинах додатків він не відображається. Якщо ж зайти на його сторінку, скориставшись прямим посиланням, то скачування буде заблоковано. Така ситуація з Opera VPN почалася сьогодні вдень.

Читайте також"Була ICQ. Де вона?": в АП прогнозують забуття ВКонтакте та Яндексу

Днем раніше багато користувачів Google Play скаржилися на нестабільну роботу додатка. Те ж відбувається і в офіційних спільнотах Opera нашого регіону. На одне з повідомлень служба підтримки Opera VPN відповіла: "Через несподівано великий приплив нових користувачів вчора через блокування соціальних мереж в Україні, у нас виникли проблеми з підключенням користувачів. Відтоді проблема була вирішена".

Тим не менш, 18 травня додаток виявився недоступним. На запит редакції AIN.UA в Opera відповіли, що "у них технічні проблеми з VPN-додатком. Вони скоро мають бути вирішені". Чи пов'язано це з підвищенням інтересу з боку українських користувачів, у компанії не уточнили.

Нагадаємо, 15 травня президент Порошенко підписав указ, який вводить в дію економічні санкції та інші обмеження проти російських компаній. Українські провайдери повинні будуть блокувати соціальні мережі ВКонтакте, Однокласники, Mail.ru і сервіси Яндекс.

ВКонтакте розіслав українським користувачам інструкцію з обходу блокування. Серед рекомендованих інструментів й додаток Opera VPN.