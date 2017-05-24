До України приїде співзасновник Apple

У цьому році у вересні Україну відвідає легендарна в ІТ-спільноті особистість: співзасновник Apple й перший бізнес-партнер Стіва Джобса — Стів Возняк. 30 вересня він виступить у "Палаці спорту" на форумі Olerom Forum 1, передає AIN.UA.

Вперше чутки про візит Возняка в Україну з'явилися, коли про це написав підприємець, СЕО Cargofy Стах Возняк, який зустрічався зі Стівом під час свого недавнього перебування в Сан-Франциско у квітні (вони не родичі, а просто однофамільці, хоча обидва родом з Буковини).

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Тоді Стів у листуванні повідомив, що, можливо, відвідає Україну. На той момент йшли переговори між Возняком та організаторами Forum 1, і на сьогодні факт приїзду Возняка в Україну підтвердився. "Я б із задоволенням зустрівся з багатьма українцями. Я відчуваю спорідненість з Україною через своє ім'я. Звичайно, буду відкритий й до інших запрошень, якщо вони будуть стосуватися тих же дат", — написав співзасновник Apple.

Поки що подробиць про програму приїзду Возняка в Україну, крім дати й організаторів, відомо небагато. "В основному спікери приїжджають в Україну з дводенним візитом, й програма перебування кожного з них планується відповідно до підписаних домовленостей. Усі, хто вперше приїжджає в Україну, звичайно ж, хочуть побачити країну і пам'ятки, познайомитися з традиціями і людьми", — повідомляють організатори форуму.

Американський винахідник та інженер Стів "Віз" Возняк познайомився зі Стівом Джобсом на початку 1970-х, у 1975 році він створив прототип Apple I, з якого і почалася історія Apple. Щоб зібрати його першу плату, вони з Джобсом продали особисті цінності: Возняк — свій науковий калькулятор, Джобс — бусик Volkswagen. Вже у квітні 1978 року вони з Джобсом заснували Apple Computer, Возняк звільнився зі своєї посади в Hewlett-Packard і став віце-президентом компанії з досліджень і розвитку.