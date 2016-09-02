Особисті речі Джобса пустили з молотка

На сайті аукціону представлено одяг, який американський підприємець носив у повсякденному житті, передає портал The Next Web. Крім безлічі сорочок і штанів користувачам пропонують придбати кілька наручних годинників, гаманець, запонки, набір ключів, CD-плеєр Джобса і навіть коричневий махровий халат від Dior.

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Одним з найпопулярніших лотів виявилася чорна водолазка бренду NEXT(комп'ютерна компанія, заснована Джобсом в 1985 році), вартість якої в Julien Live оцінили в $1-$3 тис. Також на торгах представлена чорна шкіряна куртка, в якій Джобс сфотографувався на тлі логотипу IMB (компанія-конкурент Apple) в 1983 році, її ціна варіюється від $8 до $12 тис.

Julien Live - аукціонний дім, що займається продажем речей знаменитостей. Серед «постачальників» одягу і аксесуарів для онлайн-торгів раніше виявлялися Елвіс Преслі, Джон Леннон, Майкл Джексон і Уїтні Х'юстон.