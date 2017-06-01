На Місяці виявили нові запаси льоду

Астрономи NASA виявили поклади льоду на поверхні супутника Землі Місяці. Попередньо, крижаний щит, або його залишки, знайдені у районі південного полюса супутника, на дні численних кратерів, передає Vistanews.

Вони говорять про те, що такі ділянки з льодом є найяскравішими місцями на Місяці. Основна їхня частина розташована в районі південного полюса, там відзначена дуже низька температура.

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Вчені кажуть, що раніше вже було відомо про крижаний покрив на Місяці, але він був зафіксований нижче його поверхні. Зараз, завдяки ретельному дослідженню, експертам NASA пощастило побачити крижані осередки в кратерах. Це свідчить про те, що ці фрагменти не можна ставити на один щабель з ділянками ґрунту на Місяці.

Твердих покладів льоду на Місяці також немає, покрив з тонкого шару кристалічних молекул відзначений у вигляді осередків. Ймовірно, він вийшов унаслідок взаємодії пилу й елементів мінералу, який входить до складу всіх гір на супутнику Землі.

Наразі вчені ніяк не можуть відповісти на питання, яке стосується самого віку льоду на Місяці. Льодяна плівка могла бути створена як нещодавно, так і мільярди років тому, тому це питання поки що залишається риторичним.