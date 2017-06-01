У США презентували найбільший у світі літак для запуску космічних ракет (відео)

У США створили літак Stratolaunch з найбільшим у світі розмахом крила 117 м, призначений для запуску космічних ракет-носіїв, передає Громадське.

Літак вперше вивели з ангара в пустелі Мохаве штату Каліфорнія в середу, 31 травня.

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Він призначений для запуску з висоти 9,1 тисяч метрів космічних ракет-носіїв. У літака 28 коліс і 6 реактивних двигунів. Важить судно 250 тонн, а з повним навантаженням — 590 тонн.

Зазначається, що літак не призначений для перевезення пасажирів.

Ракети, здатні доправляти невеликі супутники на орбіту, розташовуються під літаком.

Першу демонстрацію запуску заплановано на 2019 рік.