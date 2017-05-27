Створений командою з КПІ наносупутник вийшов на навколоземну орбіту та встановив зв’язок з розробниками

Сьогодні вночі, о 23.30 26 травня, команда з КПІ ім. Ігоря Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем створеного ними наносупутника PolyITAN-2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, супутник вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної космічної станції (МКС), куди його 18 квітня з мису Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5.

Космічний апарат було створено в межах міжнародного космічного проекту QB50 під загальною координацією Інституту гідродинаміки фон Кармана (Бельгія).

Головне завдання проекту – дослідження змін клімату. Його розпочато в рамках Програми Європейської Комісії FP7 у 2012 році.

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Це вже другий наносупутник, створений командою з КПІ ім. Ігоря Сікорського для зазначеного проекту. У 2014 році було створено та виведено на навколоземну орбіту наносупутник PolyITAN-1. Третій рік цей космічний апарат продовжує успішно працювати на навколоземній орбіті і регулярно передає дані в центр управління польотом КПІ. Отримана інформація є важливою для подальшого виконання міжнародного проекту.

Цей інноваційний проект став можливим завдяки інвестиційній підтримці компанії «Боїнг» та венчурних фондів ім. академіка Михалевича та Костянтина Калініна.