У Києві частково розблокували кілька сервісів "Яндекс"

У Києві в п'ятницю ввечері кілька великих українських провайдерів розблокували сервіс "Яндекс.Пробки". Про це з посиланням на жителів різних районів столиці повідомляє "Страна".

Читайте такожВ "Яндексі" натякнули, що збираються піти з УкраїниПричини розблокування поки не відомі. За інформацією видання, доступні "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пробки", "Яндекс.Транспорт", "Яндекс.Таксі". Сервіси працюють тільки в доменній зоні ua.

У той же час у редакції УНІАН вдалося відкрити тільки "Яндекс.Новини" та "Яндекс.Пробки". Вони ж доступні користувачам провайдера "Ланет".

При цьому не працює частина інших сервісів. Наприклад, сервіс авіаквитків, афіша, "Кинопоиск".

Розблокування не торкнулося мобільних операторів, через 3G сервіси не відкриваються.

Як повідомляв УНІАН, вчора в "Яндексі" заявили про наміри згорнути бізнес в Україні і закрити місцеві офіси.