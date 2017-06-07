Під забороною: як російські ресурси втрачають український трафік (інфографіка)

14:46, 07 червня 2017
Наука та IT
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Місячний трафік, що надходить з України, на заблокованих росресурсах знизився.

ВКонтакте залишається найпопулярнішим сайтом в Уанеті / similarweb.com

Незважаючи на набуття чинності санкцій проти російських інтернет-ресурсів, у травні соціальна мережа ВКонтакте залишилася найбільш відвідуваним сайтом серед українців. Про це свідчать оновлені дані SimilarWeb.

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При цьому місячний трафік, що надходить з України, на заблокованих ресурсах знизився, передає Internetua.

Зокрема, кількість відвідувань мережі ВКонтакте з Уанету зменшилася на 15.37%. У той же час на 11.09% збільшився трафік з Німеччини.

similarweb.com

Однокласники втратили 17.62% українського трафіку. При цьому у загальному рейтингу ресурс залишився на колишньому 4-ій позиції.

similarweb.com

Трафік Yandex.ua знизився у цілому на 12.24%. Проте якщо кількість візитів з України зменшилася на 15.84%, то кількість відвідувань зі США збільшилася на 246%, а з Нідерландів на 126.6%. У загальному рейтингу Yandex.ua спустився з 5-ї на 6-ту позицію.

similarweb.com

Просів на 16.20% і український трафік Mail.Ru. Позиція ресурсу в рейтингу знизилася з 7-ї на 8-у.

similarweb.com

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Теги: #блокування ВКонтакте в Україні#трафік російських ресурсів