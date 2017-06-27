ЗМІ дізналися, як приводиться в дію вірус-здирник в Україні

Вірус-вимагач, який заблокував безліч сайтів та інформаційних порталів в Україні, активізується за допомогою посилання, яке надсилається на пошту з невідомої адреси. Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерела в одному з комерційних банків.

Читайте такожЖертвами масштабної хакерської атаки стали близько 30 банків і 3 обленерго - ЗМІ

За словами працівників банківського сектору, їм на пошту приблизно за годину до оповіщення з НБУ приходили листи від невідомого адресата з "лівими" посиланнями.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 27 червня хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти "Київенерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" і "Нова пошта", комп'ютерну мережу Кабміну, столичний метрополітен.