2000-річну статую знайшли у сміттєвому мішку (фото)

Після початкової оцінки археологи підтвердили елліністичне походження статуї.

У Греції мармурову статую жінки віком понад 2000 років було знайдено викинутою в сміттєвий мішок недалеко від Салонік.

Як пише The Independent, місцевий житель натрапив на статую поруч зі сміттєвим баком у Неї Епіватес і негайно повідомив владу.

Експерти вважають, що статуя належить до елліністичного періоду (320-30 рр. до н.е.), часу значного мистецького і культурного зростання після завоювань Олександра Македонського.

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Зазначається, що ця епоха стала свідком розквіту скульптури, і викинута статуя дає уявлення про цей багатий історичний період.

Після початкової оцінки археологи підтвердили елліністичне походження статуї. Її відправили на додаткову експертизу і зрештою передадуть у місцевий орган зі старожитностей для збереження і поглибленого вивчення.

Поліція почала розслідування, щоб визначити, хто викинув статую, і ненадовго затримала чоловіка для допиту, якого пізніше відпустили без висунення звинувачень.

Цікаво, що випадкові археологічні відкриття відносно поширені в Греції, країні, відомій своєю стародавньою спадщиною, і часто відбуваються під час будівництва будівель або громадських робіт.

У грудні робітники, які встановлюють газопроводи недалеко від Афін, виявили статую Гермеса римської епохи, поховану вертикально у викладеній цеглою ямі недалеко від Акрополя.

Основні знахідки, включно з вимощеною мармуром римською магістраллю і десятками тисяч артефактів, що охоплюють грецький, візантійський і османський періоди, тепер демонструються на станціях метро.

Новини археології

Рідкісний коринфський шолом зі Стародавньої Греції буде виставлено на аукціон у Лондоні наприкінці січня. Такі шоломи були символом давньогрецького стилю піхотного бою і стали символами стародавнього світу.

Компанія, яка виставляє цей предмет на аукціон, заявила, що шолом виготовлений із бронзи і датується періодом між 500 і 450 роками до н. е.

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