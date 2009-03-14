Ватикан просить не пов'язувати домени верхнього рівня з релігією

Ватикан закликав організацію ICANN, яка займається питаннями інтернет-адресації, не реєструвати домени верхнього рівня, пов`язані з релігією, повідомляє The Register.

Серед доменів, проти реєстрації яких виступив Ватикан, наприклад .catholic, .anglican, .orthodox, .hindu, .islam, .muslim і .buddhist.

Влітку 2008 року, нагадує Лента.ру, ICANN проголосувала за введення можливості реєстрації довільних доменних імен верхнього рівня, таких як .ru і .com. Це означає, наприклад, що адміністрація Нью-Йорка зможе зареєструвати домен .nyc, футболісти - .football, банки - .bank, онлайновий аукціон eBay - .ebay тощо.

На початку 2009 року ICANN мала почати прийом заявок на реєстрацію таких доменів. Відомо, що їх реєструватимуть поетапно, але коли це відбудеться - не повідомляється.

Нині доступними є кількасот доменів верхнього рівня. Це, зокрема, національні доменні зони, наприклад .ru, і галузеві адреси, такі як .org, .net, .info.