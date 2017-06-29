Дослідники "відновили" особу 500-річному черепу

Команда дослідників з Університету Джона Мура в Ліверпулі (Великобританія) відновила вигляд людини, яка жила в Ірландії 500 років тому. Це не перша робота спеціалістів, які раніше створили 3D-реконструкції особи короля Англії Річарда III і короля Шотландії Роберта I Брюса. Про це повідомляє видання Gizmodo.

Останки ірландця, а також чотири інших людських скелета були знайдені в липні 2014 року на будівельному майданчику неподалік від головного входу в Трініті-Коледжу в Дубліні. Археологи припустили, що вони належали вікінгам або представникам інших скандинавських народів VIII-XI століть, проте результати радіовуглецевого аналізу дозволили віднести кістки до більш пізнього періоду — епохи правління династії Тюдорів (1485-1603).

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Череп скелета, позначеного як SK2, був в хорошому стані, що дозволило фахівцям з університетської лабораторії Face Lab реконструювати особу, використовуючи методи судової антропології. Спочатку вчені отримали тривимірний скан черепа, а потім виявили ключові точки, що визначають розташування м'язів. Шар за шаром дослідники помістили на цифрову модель м'які тканини і шкіру. Крім того, вони додали в реконструкцію довге волосся коричневого кольору, бороду, а очі зробили блакитними.

Експерти прийшли до висновку, що SK2 належав чоловікові 25-35 років, який був жителем Дубліна. Швидше за все, він був вихідцем з найбідніших верств населення. На користь цього говорили ознаки недоїдання і зносу кісток, що свідчить про важку фізичну працю.