Twitter планує додати можливість позначати "фейкові новини" - ЗМІ

Twitter планує додати функцію, яка дозволить позначати твіти, що містять неправдиву і "небезпечну" інформацію.

Про це The Washington Post розповіли два близьких до проектів компанії джерела, передає republic.

За їх словами, функція, можливо, буде виглядати як "крихітна кнопка" у випадаючому меню соцмережі. Співрозмовники газети підкреслили, що проект знаходиться на стадії прототипу і не можна стовідсотково говорити про його майбутню реалізацію. Інші подробиці не повідомляються.

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WP пише, що Twitter має безліч проблем, включаючи "фейкові новини" з підроблених акаунтів і використання сервісу терористами для вербування прихильників. Нова технологія замислюється як частина "протидії нестримному некоректному використанню" платформи.

Як заявила представник компанії Емілі Хорн, Twitter не збирається запускати найближчим часом. Вона також відмовилася які-небудь коментарі про тестування.