Поліція вилучила сервери M.E.Doc в рамках розслідування кібератаки

Нацполіція вилучила сервери компанії M.E.Doc в рамках розслідування кібератаки вірусу Petya.A минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергія Демедюка.

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Чиновники та фахівці різних компаній заявляли, що вірус розповсюдився після завантаження шкідливого оновлення програми M.E.Doc, яка є найпопулярнішою в Україні програмою для бухгалтерського обліку.

У самій компанії Reuters розповіли, що їх сервери не є скомпрометованими, а оновлення їх програми для клієнтів не було заражене вірусом.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси та локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

Вірус поширюється також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи й Азії. Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй із кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій.