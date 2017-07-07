Маск виграв тендер на створення найбільшого в світі акумулятора

Компанія Tesla Ілона Маска виграла тендер на створення найбільшого в світі літій-іонного акумулятора — Tesla Powerpack, — щоб забезпечити один з регіонів Австралії електроенергією. Про це Tesla повідомила в своєму блозі.

Відповідно до поставленого завдання, компанія повинна буде створити акумулятор на 100 МВт в термін до грудня 2017 року. Цей проект буде реалізований в спільній роботі із декількома вітряними електростанціями.

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«Tesla Powerpack буде заряджатися від поновлюваних джерел енергії парку вітряних електростанцій Hornsdale, а потім постачати електрику в пікові години, щоб підтримувати надійну роботу енергоінфраструктури Південної Австралії», — йдеться в повідомленні компанії.

РанішеМаск пообіцяв врятувати Австралію від проблем із поставками електроенергії.