На МКС з'явився робот-фотограф (фото, відео)

В астронавтів на борту Міжнародної космічної станції з'явився новий робот-компаньйон. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) оприлюднило перші знімки, зняті сферичною камерою Int-Ball. Про це пише Engadget.

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Int-Ball може рухатися автономно або керуватися операторами з Землі. Зображення передаються в режимі реального часу, що дозволяє співробітникам JAXA швидко оцінювати проблеми і пропонувати мешканцям МКС можливі рішення.

Int-Ball покликаний заощадити робочий час астронавтів, які десяту його частину проводять з камерою в руках, фотографуючи роботу або обладнання, що вимагає подальшої оцінки.

Безпілотник допоможе екіпажу виділяти більше часу на експерименти і ремонтні роботи. Int-Ball був доставлений на МКС ракетою SpaceX Falcon 9 4 червня. Тепер він живе в науковому модулі станції «Кібо». Розмір робота складає всього 15 см в діаметрі, він обладнаний 12 пропелерами, які регулюють його положення в умовах невагомості.