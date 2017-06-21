Ілон Маск розкрив детальні плани SpaceX щодо колонізації Марса

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, докладно розповів про плани колонізації Марса і будівництво незалежного міста на його поверхні, опублікувавши статтю в науковому журналі New Space, як повідомляють "Риа Новости".

В кінці вересня цього року Ілон Маск розповів про масштабні плани колонізації Червоної планети, в рамках яких він планує створити надважку ракету і цілий флот із тисячі багаторазово використовуваних міжпланетних кораблів, які до кінця сторіччя доставлять на Марс близько мільйона людей.

Головною метою всього цього процесу, у визначенні самого Маска, є створення на цій планеті незалежного від Землі автономного міста-"мільйонника", яке буде забезпечувати себе всім необхідним для життя і буде повноцінним соціумом, що не поступається спільноті людей на Землі.

Свої плани по перетворенню людини в "космічний вид", кроки по їх реалізації американський підприємець представив на суд громадськості в рецензованому науковому журналі.

На думку Маска, Червона планета є і буде єдиним варіантом для "розширення" людства з кількох причин – на ній багато ресурсів, є атмосфера, вода, і в цілому Марс набагато більше схожий на Землю, ніж Місяць або інші близькі до нас планети Сонячної системи.

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Головним інструментом реалізації планів Маска є здешевлення космічних польотів. За оцінками глави SpaceX, вартість виведення вантажів на орбіту повинна зменшитися приблизно в п'ятдесят тисяч разів, перш ніж будівництво "міста-мільйонника" на Марсі стане можливим.

Здешевлення потребує створення декількох ключових космічних технологій, які сьогодні відсутні або перебувають у зародковому вигляді. Першою з них є можливість повторного використання розгінних блоків ракет і палива.

Для реалізації цього, у свою чергу, потрібні технології дозаправки на орбіті, особливі двигуни, здатні працювати на паливі, яке можна проводити і на Землі, і на Марсі, а також технології зльоту і м'якої посадки на марсіанську поверхню.

Таким паливом, на думку Маска, буде метан, молекули якого можна виробляти з води і вуглекислоти в атмосфері Марса, а кисень, що виникає в якості побічного продукту виробництва, можна використовувати в якості окислювача.

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Для використання такого палива і окислювача Маск планує використовувати спеціальні баки з переплетених вуглецевих нанотрубок, які зараз створюються в лабораторіях SpaceX. Ці баки будуть живити нові двигуни серії Raptor рекордної потужності, ціла батарея яких буде встановлена на кожен космічний корабель колоністів. Випробування цього двигуна, як пише глава космічного стартапу, вже почалися восени минулого року.

Самі колоністи, на думку Маска, повинні відправлятися на Марс не в міру побудови кораблів, а практично одночасно, створюючи своєрідну "колоніальну флотилію" з декількох сотень пасажирських "астролайнерів". Це дозволить заощадити великі гроші на їх запуску та дозволить налагодити безперебійне постачання бази.

За оцінками Маска, якщо всі його ідеї щодо зниження вартості польоту будуть реалізовані в найближчі роки, то квиток на такий "лайнер" обійдеться приблизно в 140 тисяч доларів США. Підприємець має намір вкладати в реалізацію цієї програми всі гроші, які SpaceX заробляє на контрактах НАСА і комерційних запусках.