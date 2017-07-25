Вчені довели, що алкоголь покращує пам'ять

Вчені з Ексетерського університету довели, що алкоголь дійсно покращує пам'ять, в тому числі і в домашніх умовах. Про це пише сайт N+1 з посиланням на журнал Scientific Reports.

Згідно з результатами експериментів, люди, які вживають спиртне після навчання, запам'ятовують краще тих, хто не пив взагалі.

Прийнято вважати, що алкоголь негативно впливає на нашу здатність зберігати спогади. Але, як правило, нам важче запам'ятати інформацію, отриману після інтоксикації. При цьому незважаючи на те, що спиртне дійсно пригнічує антероградну пам'ять, воно в той же час, сприяє поліпшенню ретроградної пам'яті — люди краще запам'ятовують інформацію, отриману до вживання алкоголю.

Автори дослідження вирішили зробити своє дослідження більш реалістичним, помістивши людей в більш природні умови і дозволивши їм самостійно вирішувати, скільки вони хочуть випити.

У дослідженні взяли участь 88 осіб у віці від 18 до 54 років (середній вік 23 роки), більша частина з яких були чоловіками. Спочатку добровольці, які перебували у себе вдома, повинні були запам'ятати слова, які схожі на справжні, але містять зайві літери (наприклад, frenzylk від слова frenzy, лють). Після того, як психологи переконалися, що випробовувані впоралися із завданням, половині з них було запропоновано за дві години випити стільки спиртного, скільки вони вважатимуть за потрібне. По закінченні перерви, учасники експерименту виконували ще одне завдання на запам'ятовування зображень, після якого їм було дозволено продовжити пити.

Читайте такожВчені дослідили механізм втрати самоконтролю у алкоголіків

На наступний ранок вчені виміряли кількість алкоголю в крові добровольців, а також попросили сказати, скільки приблизно вони вчора випили. В середньому, загальна доза спирту на одну особу склав 82,59 грам (близько склянки горілки), а середнє за двогодинну перерву – 53,38 грам. Потім всі пройшли тест на пам'ять. У той час як контрольна група, яка пила безалкогольні напої, пам'ятала приблизно однакову кількість слів як до двогодинної перерви, так і на наступний ранок, у тестової групи вона помітно зросла (p < 0.008). При цьому ефект був сильніше виражений у тих, хто більше випив, що узгоджується з результатами минулих робіт. У випадку з зображеннями, вчені знайшли помітні відмінності лише в контрольній групі, яка на наступний день згадала менше картинок.

Таким чином, дослідження підтвердило, що алкоголь покращує здатність запам'ятовувати отриману напередодні інформацію не тільки в лабораторії з контрольованими дозами, але і при вживанні в домашніх умовах. Поки що точного пояснення цього феномену немає. Психологи припускають, що це може бути пов'язано з полегшенням консолідації, а також з впливом алкоголю на процеси, що відбуваються в мозку під час сну.

Раніше повідомлялося, що вчені створили штучний замінник алкоголю.