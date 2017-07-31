На супутнику Сатурна знайшли молекули, здатні утворити базові компоненти позаземного життя

На супутнику Сатурну Титані виявили акрилонітрил — молекули, здатні утворювати базові компоненти позаземного життя — мембранні пухирці. Про це з посиланням на статтю Морін Палмер в журналі Science Advances пише Naked Science.

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Кілька років тому вчені описали ключові біохімічні елементи позаземного, зовсім не схожого на наше, життя, яке теоретично могло б існувати на Титані. Води на Титані немає, зате в холодному, з середньою температурою близько -178 °С, кліматі супутника Сатурна рідкими залишаються багато простих органічних сполук. Метан тут проливається дощами і утворює цілі моря, фактично повторюючи кругообіг води на Землі.

Одним з таких компонентів "метанового життя" є мембрана, що відділяє протоклітину від навколишнього середовища, створюючи умови для проходження внутрішньоклітинних реакцій, виникнення градієнта концентрацій речовин і тощо.

"Основу наших клітинних мембран утворює подвійний шар фосфоліпідів — молекул, полярні властивості яких змушують їх спонтанно утворювати у воді пухирці-везікули. Цю роль для "метанового" життя — як було теоретично показано ще в 2015 р. — міг би зіграти акрилонітрил, він так само спонтанно складається в пухирці, "азотосоми" — стабільні, напівпроникні і гнучкі", — йдеться в статті.

До того часу було відомо, що на Титані є всі необхідні для утворення акрилонітрилу (вінілоцианіду, C2H3CN) компоненти, але саму молекулу виявити не вдавалося. Морін Палмер з Католицького університету Америки та її колеги вивчили дані спостережень, зроблених радіотелескопом ALMA в першій половині 2014 року.

В опублікованій статті Морін Палмер та її співавтори підтверджують наявність на Титані акрилонітрилу. Найвища концентрація спостерігається у верхніх шарах атмосфери, на висоті понад 200 км, де, мабуть, відбувається синтез цих молекул під дією випромінювання. Однак рано чи пізно вони падають вниз, наповнюючи метанові моря.

За розрахунками вчених, в морі Лігеї його достатньо для того, щоб на кожний кубічний сантиметр утворювалося близько 30 млн "азотосом".

Раніше американські вчені припустили, що Титан може виявитися єдиним місцем у Сонячній системі, де має сенс будувати постійну, самодостатню колонію.