Tesla встановила новий світовий рекорд: понад тисячі кілометрів без підзарядки

Учасники італійського клубу власників Tesla встановили світовий рекорд по дальності поїздки на електрокарі. Водіям вдалося проїхати на Model S більше тисячі кілометрів. Про це повідомляє Tesla Owners Italia в Twitter.

П'ятеро водіїв керували машиною по черзі. Автомобіль рухався з вимкненим кондиціонером, а середня швидкість поїздки склала приблизно 40 кілометрів на годину. Автори рекорду зазначили, що це реалістичний показник для поїздок по хорошим міським дорогам. Всього було витрачено 98,4 кіловат-годин електрики. Випробування, що стартує 4 серпня, зайняло близько 29 годин, передає Motor.

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У випробуванні брала участь повністю серійна Model S у модифікації 100D. Вона оснащується комплектом батарей ємністю 100 кіловат-годин і двома електромоторами (привід — повний), а також шинами з низьким опором коченню. Паспортний запас ходу складає 539 кілометрів.

Як повідомлялося УНІАН, восени Tesla представить свою першу вантажівку.