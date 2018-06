Восени Tesla представить свою першу вантажівку

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанії представить першу вантажівку у вересні. Про це Маск написав у своєму в Twitter.

«Команда виконала відмінну роботу», - написав Маск, зазначивши, що для Tesla це «новий рівень».

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.