Восени Tesla представить свою першу вантажівку

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанії представить першу вантажівку у вересні. Про це Маск написав у своєму в Twitter.

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«Команда виконала відмінну роботу», - написав Маск, зазначивши, що для Tesla це «новий рівень».

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017

Крім того, у відповідях на питання до посту, Маск також написав, що компанія планує представити позашляховик-кабріолет, а протягом 18-24 місяців Tesla представить свій пікап.

Як повідомляв УНІАН раніше, американська автомобілебудівна компанія Tesla за своєю ринковою вартістю випередила автоконцерн Ford після того, як її акції піднялися в ціні на 7,27%.

На момент закриття торгів на Нью-йоркській фондовій біржі в понеділок ринкова вартість акцій Tesla становила 49 млрд доларів, у той час як Ford оцінювалася в 46 млрд доларів. Акції Tesla зросли після того, як компанія повідомила про рекордні поставки автомобілів в першому кварталі поточного року

Компанія Tesla була заснована в 2003 році і спеціалізується на випуску електромобілів. Вона також займається створенням сонячних батарей та інших енергонакопичувальних систем.