У США помер орангутанг, який першим вивчив людську мову жестів

У зоопарку Атланти у віці 39 років помер орангутан Шантек, який першим зі своїх родичів вивчив людську мову жестів.

Шантек навчився жестовій мові з допомогою антрополога Лін Майлз, яка ростила його з дитинства, прищеплюючи "людські" звички і навички. Крім іншого, Майлз навчила орангутана 150 виразам на амслене - переважно мовою спілкування в спільнотах глухих в США, передає "Бі-бі-сі".

У 2014 році вийшов фільм "Мавпа, що ходила в коледж". Там, зокрема, було показано, як Шантек прибирає у своїй кімнаті за винагороду у вигляді металевих жетонів, а також показує водієві автомобіля дорогу до сусіднього кафе.

Причина смерті Шантека не називається, але в останні роки він проходив курс лікування від серцевої недостатності.

В заяві зоопарку кажуть, що орангутанг Шантек часто користувався людською мовою жестів, щоб спілкуватися з доглядачами, але "нерідко соромився спілкуватися з людьми, яких не знав, і в цьому випадку вибирав інші, більш характерні для орангутангів форми спілкування - крик і жести".

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Шантек був не єдиною людиноподібної мавпою, здатної спілкуватися з людиною. Найвідомішою з них залишається 46-річна горила Коко. За словами працює з Коко спеціаліста Франсін Паттерсон, коефіцієнт інтелекту горили досягає 95, що майже відповідає середньому рівню людського IQ, що дорівнює 100 балам.

Коко і Шантек брали участь у проекті музиканта Пітера Гебріела The Interspecies Internet, в рамках якого приймалися спроби налагодити спілкування між людьми і здатними на нього тваринами через інтернет з допомогою музики. Проект завершився у 2013 році.