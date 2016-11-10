Ученим вдалося "поставити на ноги" паралізовану мавпу (відео)
16:18, 10 листопада 2016Наука та IT
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Швейцарським ученим завдяки спеціальному електроду вдалося поєднати головний та спинний мозок тварини, яка була знерухомлена після травми.
Паралізована мавпа стала на ноги завдяки швейцарській технології
Так науковці дали людям надію, що втратили можливість ходити.
Після операції мавпа знову змогла ходити, й науковці кажуть, що це прорив у терапії таких травм.
Читайте такожРосійський програміст став першим кандидатом на пересадку головиУтім, перш ніж терапія зможе допомогти людям, мають минути ще кілька років досліджень.
Нагадаємо, раніше 31-річний ветеран Афганістану, який втратив кінцівки на війні, став другим пацієнтом у США, якому зробили пересадку донорських рук.
Команда з 12 професіоналів витратила по шість годин на кожну з його кінцівок. За два місяці Джек, попри біль, вже вчиться керувати своїми новими руками і дякує близьким свого донора.
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