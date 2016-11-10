Ученим вдалося "поставити на ноги" паралізовану мавпу (відео)

Так науковці дали людям надію, що втратили можливість ходити.

Після операції мавпа знову змогла ходити, й науковці кажуть, що це прорив у терапії таких травм.

Читайте такожРосійський програміст став першим кандидатом на пересадку головиУтім, перш ніж терапія зможе допомогти людям, мають минути ще кілька років досліджень.

Нагадаємо, раніше 31-річний ветеран Афганістану, який втратив кінцівки на війні, став другим пацієнтом у США, якому зробили пересадку донорських рук.

Команда з 12 професіоналів витратила по шість годин на кожну з його кінцівок. За два місяці Джек, попри біль, вже вчиться керувати своїми новими руками і дякує близьким свого донора.