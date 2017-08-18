У Японії вчені навчили шимпанзе грати в "камінь-ножиці-папір"
11:51, 18 серпня 2017Наука та IT
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Вчені хотіли перевірити, як примати впораються зі складним процесом з мінливими умовами.
У Японії учені навчили шимпанзе грати у камінь-ножиці-папір
У Японії вчені навчили шимпанзе грати в камінь-ножиці-папір. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Вчені хотіли перевірити, як примати впораються зі складним процесом з мінливими умовами. Простіше кажучи, чи зрозуміють вони, що ножиці б'ють папір, але програють каменю і так далі.
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