У Японії вчені навчили шимпанзе грати в камінь-ножиці-папір. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вчені хотіли перевірити, як примати впораються зі складним процесом з мінливими умовами. Простіше кажучи, чи зрозуміють вони, що ножиці б'ють папір, але програють каменю і так далі.

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Відзначається, що мавпам показували дві фігури і, врешті-решт, вони навчилися вибирати переможний варіант.

Як повідомляв УНІАН, у США помер орангутанг, який першим вивчив людську мову жестів.